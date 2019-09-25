最好的時刻‧恰好遇見你》「恰恰隊長」的遺憾 草總心有波瀾

謝長亨（右）曾任兄弟象教頭，他看好恰恰未來能夠勝任教練。 （資料照）

生涯19個賽季，彭政閔寫下多項中職紀錄，在國家隊也立下汗馬功勞，成為一代名將；然而不管是生涯第1安，或是個人生涯最後一次國際賽，彭政閔都和謝長亨結下不解之緣，2人之間的故事也很精彩。

恰恰首安 從草總手中打下

彭政閔的生涯首安在2001年3月31日，就從昔日獅隊王牌謝長亨手中打出，2013年謝長亨因緣際會執掌經典賽及中信兄弟兵符，搖身一變成為他的總教練。

2013經典賽 輸日扼腕

2013年經典賽台日大戰，台灣隊僅差1好球就能取勝，彭政閔在自傳中坦言自責，若最後半局叫暫停，也許結局就不同。該年謝長亨執掌台灣隊兵符，欽點彭政閔擔任隊長，他也不負使命，B組首戰迎戰澳洲，恰恰不僅開轟，5局守備時以胸口擋球的經典畫面，讓「鋼鐵恰」封號不脛而走。

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謝長亨認為，當時的彭政閔資深又優秀是隊長不二人選。當年最令人扼腕的台日大戰，草總歷歷在目，「其實全隊都一樣，賽後都會想如果哪裡能有一點改變，或許會不同。不過，這就是過程，有時勝負沒能如自己所願，大家傷感難免。」

也是在該年，兄弟象延攬謝長亨出任教頭，成為隊史首位非自家出身的本土總教練，更是謝長亨和彭政閔首度在職棒同隊。

兄弟和彭政閔還有教練合約，有意培養他擔任教練，草總說：「也不敢給他建議，因為每個人的思維不同，走的路不見得一樣。恰恰有他的想法，應能勝任。」

2001年的「世代對決」開啟彭政閔的傳奇路，謝長亨則是同年度拿下生涯百勝後風光引退，如今當年的小毛頭也準備高掛球鞋，當年對決更留下一段佳話。

彭政閔退休後，明年起中職再也沒有現役球員對決過謝長亨。談到彭政閔的生涯首安，謝長亨笑說：「還記得啊！當時那球很強勁，我反應不及就讓他擊出首安。」

（記者林宥辰）

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