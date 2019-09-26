南韓羽球公開賽》拚破咒、搶衛冕 「戴天」好的開始

戴資穎首戰失誤不多，以直落二晉級16強。（Badminton Photo提供）

周天成目標連霸，首輪以直落二輕鬆過關。（資料照，法新社）

小戴南韓賽 最多晉級8強

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎及台灣一哥周天成，昨在超級500系列南韓羽球公開賽首戰皆碰上泰國選手，小戴僅花32分鐘，以21：13、21：9擊敗世界排名16的布莎南，豪取對戰7連勝；小天打了37分鐘，以21：12、21：15收拾世界排名24的塔馬辛，雙雙躋身16強。

戴資穎前天確定以9萬3045分，生涯第3度登上世界球后寶座，而她去年並未參加南韓賽，因此本屆無保分壓力。

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戴資穎過去8度參加南韓賽，最佳成績為2014至2017年連4屆晉級8強，只是尚未拿到4強資格。小戴下週想再增加世界積分，擴大與後方追兵山口茜、奧原希望、陳雨菲的差距，不僅要突破「8強魔咒」，還要一鼓作氣打入決賽才能加分。

戴資穎今早10點25分於次輪對上今年亞錦賽女單銅牌中國19歲小將蔡炎炎，雙方唯一過招紀錄為2015年中國公開賽，小戴直落2獲勝。

周天成目前積分8萬4878居世界排名第2，但他年度最佳10站成績，包括去年南韓賽冠軍斬獲9200分，這次得完成2連霸，下週才能不被扣分。

年度第4冠 小天挑戰自己

周天成今午1點40分遭遇世界排名12的日本好手西本拳太，2人過去6次交手，小天取得5勝1敗及對戰2連勝。

值得一提的是，周天成本季在世界巡迴賽斬獲印尼公開賽、泰國公開賽、台北公開賽3座冠軍，追平去年單季3座超級賽冠軍紀錄，這次只要完成連霸，將締造生涯新猷。至於小天問鼎霸業首要難關預料落在4強，對手有望是丹麥「新一哥」安童森。

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