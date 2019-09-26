武漢女網公開賽》台將僅存希望 雙詹今爭4強

挾著大阪封后的氣勢，詹詠然（右）／詹皓晴（左）在中國武漢女網公開賽也挺進8強。（資料照，取自詹詠然臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹詠然與詹皓晴昨於武漢女網公開賽拚出2連勝，第6種子詹家姊妹挺進雙打8強，也成為台將最後希望；至於頭號種子謝淑薇和捷克球后搭檔史崔可娃被爆冷門，搶10失手16強止步。

這項WTA「超五等級」職業大賽，總獎金高達282.8萬美元（約8771萬台幣），甫於日本大阪封后的詹詠然／詹皓晴，轉戰中國湖北乘勝追擊，初登場擊退斯洛維尼亞和美國對手後，第2輪又4度破發，只花62分鐘就以6：3、6：2輕取首次合拍的布林克娃（俄羅斯）／沃拉可娃（捷克），大小詹持續朝本季第5冠邁進，今與第4種子葛羅菲德（德國）／舒兒絲（荷蘭）爭4強門票。

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小薇雙打爆冷敗

謝淑薇上週才與妹妹謝語倢擊退琪切諾克（烏克蘭）／史皮爾絲（美國），不料戰友換成聯手贏得溫布頓大滿貫冠軍的史崔可娃，首輪免戰的「台捷聯軍」卻出師不利，4：6、6：2、11：13不敵非種子手下敗將，無緣逆轉開胡。

女雙世界排名分居第1、第5的史／謝，開賽「互破大戰」3遭破發丟掉首盤，「台捷聯軍」重整旗鼓，次盤1：1之後雙破反撲，強勢扳回一城；只是史／謝「超級搶10」錯失7：5領先，意外連掉4分，即使躲過3個賽末點，仍浪費10：9聽牌，終遭「烏美組合」復仇。

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