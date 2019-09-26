花蓮觀護盃》狹路相逢 夢想家又輸吸血鬼

寶島夢想家楊敬敏拿10分。（觀護盃提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕寶島夢想家昨在花蓮觀護盃與泰國莫諾吸血鬼狹路相逢，上演ABL內戰，但夢想家關鍵時刻卻接連發生失誤，終以61：65吞下2連敗，沒能成功上演「復仇記」。

寶島夢想家陳世念（前）拿10分。（觀護盃提供）

夢想家上季以例行賽龍頭之姿，風光收下季後賽門票，第一輪碰上莫諾吸血鬼，卻在3戰2勝制的比賽爆冷吞下2連敗，黯然淘汰出局，但他們在季後積極補強，找來楊敬敏、張宗憲、王柏智等即戰力，提升陣容實力，盼能捲土重來。

然而，夢想家此次以新面貌出擊卻不見成效，首役爆冷敗給SBL的九太科技，昨天碰上莫諾吸血鬼也打得十分辛苦，泰半時間屈居下風，只能一路苦追，雖讀秒階段逼到只有一球之差，外援羅素卻在關鍵時刻滑倒，錯失延長戰局的良機，並在最後奉送對手站上罰球線，比賽勝負就此底定。

此外，夢想家的主力田壘因感冒造成過敏性鼻炎並未上陣，陳世念認為，少了壘哥還能與對手一路拉鋸，甚至有機會翻轉戰局，已相當不易，他說：「大家都展現想贏球的企圖心，戰術執行也更明確，確實可以看出我們每天都不斷在進步。」

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落敗的結果固然令人遺憾，不過陳世念表示，此役並無任何復仇念頭，畢竟球隊有太多新成員，希望開季前能加強磨合，並找出問題所在，打造新賽季的勝利方程式。

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