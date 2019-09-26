最好的時刻‧恰好遇見你》「恰」是心頭痛 勝投王的告白

潘威倫（後中）和高國慶、潘武雄都是恰恰美和中學的學弟，上週恰恰在台南球場的最終戰，三人合送學長檜木椅。（資料照）

對於台灣職棒勝投王潘威倫來說，彭政閔就是他壘上有人時最不想碰到的打者，「我投好被他打安打，會對他眨眼睛笑一下，佩服學長真的厲害，他沒打好我也會笑，心裡想著：『好佳在，學長miss掉了』。」

現年37歲的潘威倫，是彭政閔美和中學的學弟，他回憶，國一剛進去時，恰恰已經高二，相處時間雖不算長，但恰恰是很好的學長，從在學校到打職棒，個性幾乎沒有太大改變，「他滿照顧學弟的，跟學弟都沒什麼距離，私底下也滿開朗的，而且很會講笑話。」

很好的學長 變頭痛對手

到了職業階段後，潘威倫比彭政閔晚了兩年打職棒，但從2003年至今也已經交手17年，這位「很好的學長」，也變成「最頭痛的對手」。

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「學長的擊球很確實，揮空率也低，如果壘上有人甚至滿壘，最不想碰到的打者應該就是他了。」潘威倫又說：「你如果失投，可能長打就出現，你角度投得很好，他還是能打安打，真的滿麻煩的。」讓他印象最深的是，恰恰的反向攻擊能力很好，比較沒有什麼死角，「外角是他的攻擊熱區，你會想塞他內角，但他還是能打到右邊甚至中間，我被他打的全壘打，幾乎都在右半邊。」

被恰修理 對戰打擊率3成83

潘威倫前次與彭政閔投打對決，就是9月8日以生涯第142勝超越陳義信那天，兩人交手3個打席，恰恰前2次擊成外野飛球、游擊滾地球，5局下擊出二壘安打。累計兩人生涯交手201打席、180打數，潘威倫挨69安含6轟、對戰打擊率3成83，算是被「修理」得滿慘，但他還是很期待今天能有最後一次對決機會，「重要的不是結果，而是享受那個過程，被他打安打甚至全壘打，都沒關係。」

兩人近20年來，唯一能並肩作戰的機會，只在國際賽，潘威倫表示，恰恰在職棒是好對手，在國家隊是好隊友，看到攻守名單有恰恰的名字，會讓投手感到很安心，「學長是很暖心的人，狀況不好時，他會給你鼓勵，也會經驗分享，讓學弟們可以很快調整心態。」

距離學長的引退賽愈來愈近，潘威倫的心情更加不捨，他認為，恰恰也是人，退休這天遲早會來，只是以後在場上看不到，他會很不習慣。

（記者徐正揚）

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