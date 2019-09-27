花蓮觀護盃》阿飛空降代洋將 璞園擺尾2連勝

施顏宗（中）從達欣轉戰璞園表現不俗，昨役進帳15分、7籃板，教頭麥班達點名有機會成為即戰力。（觀護盃提供）

溫立煌（右）認為璞園戰術體系較達欣複雜，但已逐漸適應。（觀護盃提供）

最後2分鐘 猛轟19分

〔記者廖聿偉／花蓮報導〕2019年觀護盃籃球邀請賽璞園最後2分鐘內拉出一波19：4的猛烈攻勢，打破平手僵局，終場79：64擊敗晧宇國際，收下2連勝。

施顏宗15分、7籃板

今夏被璞園網羅的「阿飛」施顏宗表現亮眼，全場10投5中，攻下15分和7籃板，彌補陣中無洋將的火力空缺，主帥麥班達也欽點，阿飛有實力成為新球季的即戰力。

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達欣日前宣布退回甲組，施顏宗被迫離開4年的老東家，改披橘色戰袍。他透露，「其實環境並不陌生，以前待過璞園的青年隊，與陳冠全、李啟瑋和施晉堯等人都是熟識，加上溫立煌也一起轉隊，很快就融入環境。」

27歲的施顏宗是2015年的選秀狀元，潛力備受期待，未料在2017年的D-LIVE夏季聯賽重傷，左膝前十字韌帶斷裂，復健一年半才重返球場。他表示，「目前傷勢已復原超過8成，且完全沒有心理障礙，很期待新球季的到來。」

前鋒溫立煌同樣轉換環境，他認為，「璞園戰術體系比達欣複雜，剛開始很容易混淆，導致失誤，但目前已漸入佳境。」

達欣2人換橘袍 漸適應

今夏溫立煌生涯首度入選瓊斯盃台灣藍隊國手，他表示，「成為自由球員後，剛好當選國手，就把重心轉移到國際賽；很幸運好表現被璞園看到，得以延續籃球生涯。」

台銀昨碰上陣中擁有多名外援的ABL泰國莫諾吸血鬼，台銀洋將瓊斯發威，全場三分球12投8中，包括正規賽結束前3秒的追平三分彈，攻下全場最高33分，但台銀仍在延長賽96：101敗下陣來，吞下2連敗。

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