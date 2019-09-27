亞冠盃男籃》「拉亞」連線本土當機 勇士無緣4強

富邦勇士小組賽1勝2敗，無緣亞冠盃4強。（取自FIBA官網）

勇士布拉（左）昨攻下22分、15籃板。（取自FIBA官網）

具NBA資歷的莫菲本屆亞冠盃場均29.3分。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕富邦勇士昨在2019年亞洲籃球俱樂部冠軍盃，即使洋將賈西亞、布拉聯手制霸禁區，本土球員卻未提供三分火力支援，浪費前3節打完的5分領先，最終勇士以81：85不敵巴林穆哈拉格，小組賽3戰僅1勝2敗，無緣晉級4強。

三分球命中率僅2成

毛遂自薦前來找工作的布拉，憑藉226公分、165公斤重量級身軀，此戰繳出22分、15籃板；賈西亞進帳22分、13籃板，只是勇士在三分線找不到準星，射手洪志善、張伯維12投1中，團隊29次出手僅中6球，命中率20.7％，表現不及格。備受矚目的「野獸」林志傑拿5分。

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穆哈拉格主帥穆雷上季率台灣另一支ABL隊伍寶島夢想家，取得例行賽龍頭，執教功力有目共睹。他這次領軍穆哈拉格，取亞冠盃4強門票，全靠驍勇善戰、在NBA爵士待過1季的莫菲助拳。

莫菲昨轟33分外帶11籃板，本屆亞冠盃場均29.3分，得分爆發力驚人，而巴林國手阿德瑞茲，在上半場砍進4顆三分球，下半場一路熄火到末節最後41秒，才飆進全場第5顆，助隊突破平手僵局，並宣告勇士死刑，成為贏球英雄。

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