「炸裂大隊」10年有成 雙城美中登頂

雙城經過10年養成，今年化身炸裂大隊，昨奪得美聯中區冠軍。（法新社）

雙城全隊本季至今已累計299轟，以克魯茲包辦40轟最多。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕3年前才以單季103敗墊底，雙城「炸裂大隊」經過10年栽培，今年終於開花結果，昨以團隊299轟砲打老虎，再靠白襪重挫印地安人，成為美聯洋基、太空人後、最後1支封王球隊。

全隊299轟 克魯茲包辦40轟

雙城隊自從2009、10年以來，再奪美聯中區冠軍，那2年網羅的小將們，包括30轟級的凱普勒、沙諾、羅沙里歐和20轟級的波蘭柯都成長為今年強盛關鍵。

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此外，在2016年百敗球季後，雙城隊高層由佛威和拉文接任，將球隊帶領至正確方向，去年休季網羅20轟級的克隆和史構普，更重要的是以1年1430萬美元簽下克魯茲，被認為可能是隊史最棒簽約之一。

美聯外卡3搶2

39歲克魯茲成為雙城「炸裂大隊」的老大，單季敲出40轟，長打率0.630為雙城隊史單季最高數字。他在春訓就不停強調要建立一個團隊身分，「你想讓對方看輕，還是讓對方投手戰戰兢兢投每1球，就怕被我們一棒擊沉？」

羅沙里歐表示，「當你瘋狂炸裂後，每個人都會跟上，自然每個人都很爽。」克魯茲認為，顯然大家已找到了一個身分，叫做「炸裂大隊」。

雙城以299轟和洋基隊並列全大聯盟第一，這項歷史最多轟紀錄爭奪戰，得戰至最後一刻才能分出勝負。美聯3個分區王者出爐後，將由運動家、光芒和印地安人搶攻最後2張外卡門票。

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