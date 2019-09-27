3.1％的奇蹟 釀酒人辦到了

釀酒人近19場17勝，打出驚奇9月，拿下季後賽門票。（法新社）

釀酒人布朗昨首局轟出滿貫砲。（今日美國）

傷兵耶利奇昨也與隊友一同慶祝。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕3.1％的奇蹟！釀酒人昨以9：2力退紅人，近19場狂勝17場，驚奇奪下季後賽門票，甚至還有望搶攻分區王座，國聯晉級10月戰場的5隊也全數出爐。

釀酒人在9月6日輸給小熊隊，一度落後國聯中區龍頭紅雀7.5場勝差，外卡則落後5場，當時美媒估算僅3.1%機率可晉級季後賽，如今他們奇蹟跨過這道難關，連球員也難以置信。

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「我們真的跌破大家的眼鏡」，主砲布朗說，「很難說清楚我們達成多麼不可能的事情，但還有挑戰在前頭，我們有機會拿下分區冠軍，或是拿下外卡戰的主場優勢。」

月初還剩下23戰時，釀酒人被認定只有0.1%奪分區冠軍，相差紅雀7.5場更是史上最大勝差，一旦能在最後4天奪冠，將是歷史等級的「9月逆轉秀」，僅次於2007年費城人在剩餘17戰克服7場勝差奪冠的戲碼。

釀酒人能演出奇蹟，除了9月團隊防禦率為大聯盟最佳的2.77，小熊在最後關頭自爆也是原因之一，昨天竟吞下2012年以來最長的8連敗，拱手讓出季後賽門票，也是2014年以來首度踏不進10月戰場。

國聯季後賽球隊已全數出爐，道奇確定以全大聯盟最佳戰績在國聯西區封王，勇士隊稱霸國聯東區，國民則以外卡身分闖進季後賽，另一席外卡由國聯中區角逐王座失利者所拿下。

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