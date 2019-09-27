小戴直落二晉8 今搶首張4強門票

周天成鏖戰3局闖8強。 （歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一姊、一哥昨在超級500系列南韓羽球公開賽連袂挺進8強，戴資穎僅花26分鐘解決中國19歲小將蔡炎炎；周天成則鏖戰3局才艱苦擊退日本好手西本拳太，續朝衛冕之路邁進。

戴資穎（右）直落二拍落中國小將蔡炎炎。 （Badminton Phpto提供）

戴資穎在2015年首次對上蔡炎炎就以直落2取勝，如今雙方再次過招，雖蔡炎炎的世界排名從300名之外，到現在大幅提升至18名，今年更在亞錦賽摘下女單銅牌，但世界球后小戴技高一籌，昨表現如秋風掃落葉，僅花26分鐘就以兩個21：11輕鬆勝出，取得對戰2連勝。

今天戴資穎將與世界排名17的印尼女將東宗過招，雙方3次交手都由小戴直落2勝出，今盼能延續對戰優勢，取得生涯首張南韓賽4強入場券。

小天苦戰晉級 打滑倒地大丈夫

不像小戴打得輕鬆寫意，世界排名第2的周天成昨再次克服體能考驗，歷經67分鐘激戰才以21：10、16：21、21：14擊敗世界排名12的西本拳太，艱辛收下對戰3連勝。

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值得一提的是，周天成在首局中段一度因跑動打滑，令球迷都相當擔心是否有受傷疑慮，但之後他用高水準表現證明身體無礙，賽後小天解釋，當時是順勢跌坐地上，並無造成任何傷害。

周天成8強將出戰世界排名27的印尼好手雷斯塔維托，兩人才在月初的台北公開賽首度交手，當時小天大戰3局辛苦勝出。

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