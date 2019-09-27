扳倒丹麥一哥 王子維今搶4強門票

王子維闖進8強，今對上印尼名將克里斯提。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「羽球王子」王子維昨在超級500系列南韓羽球公開賽，以21：15、21：6強勢扳倒世界排名第4的丹麥一哥安童森，延續對戰2連勝，勇闖8強。

世界排名25的王子維今夏回到熟悉的亞洲賽場，表現卻不盡理想，印尼、日本和台北賽都在首輪出局，上週的中國賽也止步16強。不過，他轉戰南韓一掃低迷，從狀況絕佳的安童森拿下勝利，也增添日後征戰信心。

22歲安童森今年拿過超級500印尼大師賽金盃，以及7月印尼公開賽、8月世錦賽銀牌，世界排名從年初的第20躍至生涯新高第4。

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王子維表示，很開心能夠拿下勝利，他指出第2局能一路壓著安童森打，是因為對手明顯自亂陣腳，加上自己沒有發生太多不必要失誤，才能「一波流」帶走比賽。

下場硬戰「自求多福」

今天王子維將對上世界排名第6的印尼名將克里斯提，雖過去6度交手取得4勝，但有3勝是廝殺3局才拿下，他笑說：「對手實力很好，我就自求多福，只希望自己不要有太多失誤自爆，能用更多耐心把內容打好，全力求勝。」

另一方面，王齊麟／程琪雅以22：20、16：21、18：21不敵里瓦爾迪／曼塔里，「麟洋配」王齊麟／李洋則以兩個18：21栽在第6種子阿爾弗蘭／阿利安托手下，混雙與男雙皆不敵印尼組合、止步16強。

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