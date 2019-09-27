台灣A隊男團 留住唯一金盃

黃毓仁拍落世界排名201的馮翊新，興奮地振臂仰天狂吼。（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕去年台北青少年桌球公開賽，台灣隊包辦4座團體賽冠軍，締隊史第2次「金滿貫」，但今年外隊來勢洶洶，地主隊昨在3場團體決賽「外戰」都失利，靠著台灣A隊在18歲組男團「內戰」中勝出，留住唯一冠軍。

18歲男團決賽，由戴茗葦、黃毓仁和黃彥誠組成的台灣A隊，4強戰以直落3解決日本A隊；台灣B隊則以3：1力退伊朗、南韓聯軍。

雖然是自己人爭冠，但戰況一樣激烈，戴茗葦鏖戰5局後以3：2險勝黎昕祐，為台灣A隊先馳得點。第2點，黃毓仁面對世界排名201的馮翊新，在局數1：2落後下連下兩城，在獲勝那一刻他興奮地振臂仰天狂吼，難掩內心激動。

請繼續往下閱讀...

黃毓仁逆轉勝振臂狂吼

黃毓仁表示：「對手是馮翊新耶！我上次青少年國手選拔賽雖然贏他，但贏得有點虛，這次他有所準備，我又是在落後逆轉，對自己的實力是一種肯定。」去年入選成人國手的馮翊新，比賽過程中數度撫摸右肩，他表示，肩膀在4強賽有些拉傷，希望不影響個人賽。

第3點，A隊黃彥誠再以直落3擊敗楊致興，完成關門任務。連兩年奪下18歲男團金牌的戴茗葦說：「這是很好的開始，希望接下來在單、雙打也都有獎牌進帳。」

18歲組女團決賽，由簡彤娟、于修婷和蔡豐恩組成的台灣A隊，以1：3不敵日本A隊；15歲女團決賽，蔡昀恩、朱以晴面對「怪物妹」張本美和及青木咲智組成的日本A隊，也以1：3落敗。11歲的張本美和貢獻兩勝，是奪冠最大功臣。

15歲男團決賽，由顏琨霖、張奐奇和施宥愷組成的台灣D隊，在激戰5點後以2：3不敵南韓A隊，和冠軍擦身而過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法