田徑5將出征杜哈世錦賽 力拚東奧達標

陳傑28日凌晨出賽，昨積極適應世錦賽場地。（田協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年杜哈世界田徑錦標賽今晚點燃戰火，台灣隊首日亮相選手有男子跳遠林佳興及400公尺跨欄陳傑，再來還有楊俊瀚、陳奎儒，4人都將力拚2020年東京奧運門票，至於提前鎖定奧運資格的男子標槍名將「黃金右臂」鄭兆村，於10月5日資格賽上陣。

世界田徑錦標賽 台灣選手出賽時間

20歲林佳興今年3月青年盃跳出生涯最佳8公尺14，離東奧參賽標準8公尺22，只剩8公分，他期待在世界名將刺激下，完成進軍奧運的目標。

楊俊瀚將在男子200公尺登場，尋求奧運資格。 （田協提供）

今年4月亞錦賽比賽場地與世錦賽相同，而陳傑在亞錦賽飆生涯最佳48秒92鍍銀，離奧運達標差0.02秒，明日凌晨預賽將馬力全開，「我世錦賽策略就是每次上場都當最後一次，希望再破生涯最佳，取得奧運資格。」

楊俊瀚去年亞運200公尺跑出20秒23，而奧運參賽門檻為20秒24，按實力有望達標。不過，他7月拿坡里世大運造成鼠膝部發炎，上週才在台北秋季盃復出。110公尺跨欄的陳奎儒本季最佳13秒34，差0.02秒取得奧運資格，他說：「我最近訓練及身體狀況不錯，希望預賽就達標，送給自己當26歲生日禮物。」

鄭兆村被視為奪牌希望，他期待能突破本季最佳89公尺05，至於進帳獎牌就順其自然，而他因賽事較晚登場，週日才與教練薛聖融飛往杜哈。

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