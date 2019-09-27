「嘟恰對決」終章 潘威倫逞威143勝

恰恰昨對潘威倫3打數無安打，但生涯對戰仍佔上風。 （記者廖耀東攝）

台灣職棒勝投紀錄 再添1場

「嘟恰對決」最終戰，嘟嘟潘威倫拿下勝投，將台灣職棒勝投紀錄推進到143場。（記者廖耀東攝）

恰迷進場自製標語挺恰恰。 （記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕統一獅潘威倫在和中信兄弟彭政閔的最後對決大獲全勝，並在隊友16支安打的強力支援下，以12：8拿下勝利，將台灣職棒勝投紀錄推進到143場。

兄弟輸球使得封王時程延後，今天起對下半季排名第2的富邦悍將3連戰，至少要2勝1和才能在週日封王，否則下半季冠軍必須到補賽週才會產生。

潘威倫讓彭政閔的3次打擊分別擊出右外野飛球、游擊滾地球和一壘飛球，嘟恰最後對決大獲全勝，但是生涯對戰仍是彭政閔佔上風，183打數擊出69支安打、6支全壘打，打擊率0.377。

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嘟嘟扶帽沿 向恰恰致意

潘威倫投5.2局被擊出8支安打失7分、6分責失，擔任第7棒的彭政閔第1局就有打擊機會，第3局率先上場時，潘威倫手扶帽沿，似乎向彭政閔致意。潘威倫表示，因為不知道能投幾局，每一次對決都當成最後一次，是非常珍惜的心情，第6局知道真的是最後一次了，希望能好好記住恰哥（彭政閔）打擊的樣子。

兄弟第1局就靠著詹子賢本季第25轟的3分砲先馳得點，3局上獅隊展開反攻，張偉聖、林靖凱二壘打、蘇智傑三壘打追平比數，鄧志偉再轟出陽春全壘打取得領先。

下半局兄弟林智勝也轟出陽春彈，4：4再度平手。林智勝本季第26轟，並列聯盟第2，僅次於Lamigo桃猿朱育賢的28轟，這也是林智勝生涯283轟，和張泰山保持的中職全壘打紀錄只差6轟。

獅隊4、5局連番猛攻再得5分，雖然兄弟緊追不捨，一度靠著岳東華的2分砲追到只落後1分，第7局獅隊林祐樂、張偉聖和林靖凱連續安打攻下2分，第9局吳桀睿代打擊出本季首轟，比數再拉開到12：8。

林靖凱單場2支二壘打和4分打點都是生涯最多，首度獲選為單場MVP，另一位新人張偉聖5打數3安打，生涯首度猛打賞。林靖凱表示，其實最近狀況不太好，第3局打出二壘打後心情才比較放得開，秋訓要好好加強打擊，特別是低潮時如何調整。

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