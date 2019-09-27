最好的時刻‧恰好遇見你》「傳奇恰恰」背後 靠低潮當養分

曾和恰恰是隊友的馮勝賢（左2），認為恰恰成為巨星的背後並非一帆風順。圖為2005年恰恰（右）手受傷後無法比賽，在場邊辦握手會。（中職聯盟提供）

「在外界的評估下，可能覺得恰恰都很順遂，但在我眼中，他都是經過跌倒之後再上來，才有今天的成績。」身為彭政閔在美和的學長及後來攜手兄弟第1次3連霸的隊友，中職秘書長馮勝賢一路以來看到的「恰恰」，都是靠低潮當作養分。

馮勝賢憶往 恰恰超努力

馮勝賢和彭政閔的緣分是從美和青少棒開始，他憶起當年看到的恰恰，就是一個對棒球非常執著的學弟，「一開始胖胖圓圓的，身材條件並不好，在我印象中，他從學生時期就非常努力，扁平足跑不快，他就一直練。」

「另外一個關鍵，是彭政閔的父親，在學校之外，也找了像是鄭百勝等學長去幫忙指導，讓恰恰對於棒球方面的資源比別人豐富。」馮勝賢說。

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後來到1998年，馮勝賢和彭政閔也一同入選國家隊、出征義大利西西里參加世界盃棒球錦標賽，「在學生時期，他比別人付出更多，後來從青棒上來，到合庫成棒的時候，漸漸變成佼佼者，但在西西里的時候，他完全沒上場，就是坐冷板凳，跟大家現在對彭政閔就是『CT隊長』的印象完全不同。」

這也是馮勝賢認為彭政閔為什麼能一直保持成功的關鍵，「我想坐冷板凳的滋味對他衝擊很大，但他就是會一直努力撐到最後，讓大家看到自己的能力。」

就連後來在2001年加入兄弟象後，彭政閔在上半季一開始都是代打，馮勝賢回憶當時擔任兄弟內野守備教練的榊原良行，「就是不斷地在磨恰恰，一直進行特打特守，要他做到符合球隊第4棒該有的標準為止。」馮勝賢說：「當時恰恰也是很沮喪，因為那時候職棒環境不佳，他甚至進來之後還沒出賽就被扣薪。」

在2001~2003年拿下3連霸，彭政閔也成為球隊看板球星，但2005年季中怒打變電箱導致手掌骨折，則是馮勝賢認為他在棒球路上的關鍵低潮，「因為他過去的天分和條件都歸零，他要努力再把自己的身手找回來。」

恰爸後援 成就一代巨星

回首過往種種，馮勝賢認為彭政閔憑藉著努力才能有今天，絕非一帆風順，品德方面則是多虧父親教導，讓他在待人處事和面對球迷時能懂得尊重，「當學弟的時候，他是球隊的開心果，當學長的時候，他會照顧大家。」（記者倪婉君）

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