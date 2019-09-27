這次是真的 古林睿煬今一軍初登板

獅隊新人投手古林睿煬今天一軍初登板。（資料照）

先發戰桃猿 興奮又緊張

〔記者吳清正／台中報導〕統一獅高度期待的新人投手古林睿煬今天將在一軍初登板，先發出戰Lamigo桃猿，古林睿煬是既興奮又緊張，希望臨場能保持平常心、全力表現。

古林睿煬本季在二軍出賽15場、先發14場，戰績4勝7敗，防禦率4.55，最近2場先發投10.2局被擊出6支安打，只有3分責失，狀況不錯而獲得一軍先發的機會。

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古林睿煬表示，之前就有好幾次被通知準備上一軍投球，但後來有其他考量而取消，這一次終於成真，二軍的教練和前輩都提醒他，保持平常心，當作二軍比賽來投，這場比賽都沒設定局數和球數，教練只叫他全力表現。

古林睿煬去年平鎮高中畢業後在選秀會第1輪第2順位被獅隊選上，選秀會後右手肘出現不適，因而退出亞洲青棒賽，今年也直到5月14日才開始在二軍出賽。古林睿煬表示，一開始對於受傷有些失望，後來發現這段時間也學到很多東西，因為不能投球，有更多時間去加強體能，也可以在場觀察比賽，再和教練、前輩討論，不只技術，各方面都進步很多。

如果古林睿煬下週再度先發出戰富邦悍將，有機會對決高中捕手搭檔、選秀狀元戴培峰，古林睿煬表示，戴培峰上一軍後表現不錯，希望自己能迎頭趕上。

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