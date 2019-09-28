《南韓羽球公開賽》小戴強心大反撲 今戰宿敵依瑟儂

依瑟儂（法新社資料照）

兩局化解8局點 戴資穎（歐新社資料照）

擊退東宗晉4強

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在超級500系列南韓羽球公開賽，再度展現「強心臟」，兩局共化解8個局點，以24：22、22：20打敗世界排名17的印尼小將東宗，生涯首度打入南韓賽女單4強，預計今日下午3點20分，與世界排名第6的「宿敵」泰國依瑟儂爭搶決賽門票。

戴資穎近期兩度上演神奇的反撲戲碼，強心臟令球迷嘖嘖稱奇。她在8月世錦賽16強，共化解對手6個局點，最終直落2收拾南韓金佳恩；上週在中國公開賽4強碰上中國好手陳雨菲，小戴決勝局更瓦解對方賽末點，以逆轉之姿斬獲決賽門票。

東宗生涯前3次對戴資穎從未贏過，昨她矢志以最佳狀況讓小戴陷入苦戰。不過，戴資穎展現強大抗壓力，首局化解東宗2個局點，以後來居上之姿先下一城，小戴次局更驚人，面臨14：20大幅落後，眼看戰局將被扳平，她臨危不亂連下8分，一舉粉碎東宗欲奪對戰首勝的希望。

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依瑟儂昨以21：9、23：21收拾日本高橋沙也加，報了上週中國賽8強輸球之仇。她是戴資穎生涯最難對付的敵人之一，雙方過去對戰25次，依瑟儂取13勝12敗，至於近2次過招在4月馬來西亞公開賽、7月印尼公開賽，皆由小戴取勝。

女單戰場昨又爆出冷門，華裔加拿大的李文珊以21：23、21：16、21：19逆轉世界排名第3的日本奧原希望，是她近4年首度打贏日本選手。李文珊4強對手為中國好手何冰嬌，她在8強同樣上演逆轉秀，以15：21、21：17、21：18力克隊友陳雨菲，豪取對戰4連勝。

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