《南韓羽球公開賽》「天王」今對決 4強演台灣內戰

周天成（歐新社）

王子維嘶吼 力退亞運金牌

王子維（資料照）

〔記者林岳甫／越洋採訪報導〕「羽球王子」王子維在南韓羽球公開賽進化成2.0版，一改過去溫文儒雅的氣質，昨在男單8強賽展現教練欒勁期盼已久的霸氣，最終以21：10、15：21、21：13力退雅加達亞運金牌、世界排名第6的印尼克里斯提，生涯首闖超級500等級4強，預計今日下午4點和台灣一哥周天成上演台灣內戰。

欒勁本季開始擔任王子維的教練，他覺得王子維在場上欠缺霸氣，不時提醒愛徒要在場上適時吼叫，提振士氣。王子維昨終於把教練的話聽進去，無論領先、落後，只要拿分都喊聲，且確定收下4強門票後更激情怒吼。他笑說：「不只教練，很多人都叫我要多些霸氣，我決定做改變，吼叫不只能提升士氣，也可以增加專注力。」

至於王子維過去有一毛病是常在關鍵時刻軟手，屢次將快到手的勝利讓出，昨決勝局最多領先9分，卻兩度被克里斯提追到4分差。他表示，「克里斯提追上時，一度感覺抖抖的，我真的很怕被逆轉，但這次沒有發生，很開心自己後面有挺住。」

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尋求衛冕的周天成以21：18、21：9解決世界排名27的印尼雷斯塔維托，取得對戰2連勝，他與王子維將自2017年台北公開賽決賽後，再度在國際賽過招。

王子維過去4度碰上周天成1勝難求，他說：「我生涯第1次打進超級500的4強，就剛好要對上小天，一定會放手一搏，希望不要發生太多不必要失誤『自爆』，能沒有遺憾地與他打出精彩的對決。」

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