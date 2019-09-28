阿部生涯第406轟 引退賽畫完美句點

日本火腿昨為田中賢介辦引退賽。（取自火腿官方臉書）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕季後退休的巨人傳奇阿部慎之助，昨在東京巨蛋引退賽重返生涯最熟悉的位置，相隔千日戴上捕手面罩，更在打擊區轟出戲劇性的生涯第406轟，監督原辰德直言，「巨人85年歷史，他就是史上最強的捕手。」

阿部是史上最強的捕手。（取自產經新聞）

阿部在全場歡呼之下退場。（取自讀賣巨人隊臉書）

史上最強捕手

巨人精心策劃阿部引退賽，先前他在引退記者會說希望能再接捕洋投馬席森的球，因而特地安排兩人搭配。馬席森自2012年加盟巨人至今，和阿部搭配過無數次，他說，「剛來日本時完全沒控球，若不是他，我不可能在日本投8年。」

先蹲一局再開轟

阿部蹲完一局改當一壘手，4局下，從阿部手中接下隊長重擔至今的坂本勇人，一棒本季第40轟致敬傳奇，未料阿部也在同局敲本季第7轟，轟動東京巨蛋，許多球迷都流下眼淚。8局上，阿部在全場歡呼之下退場，脫帽向球迷致意，完成例行賽的主場最終戰。

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原辰德賽後稱阿部是隊史最強捕手，從新人年至去年，連18年轟出雙位數全壘打，追平史上第3長，守備更不馬虎，4次捕手金手套，入選13次明星賽，在巨人僅次於王貞治、長嶋茂雄，多項數據證明原辰德所言不假。

巨人還有季後賽要打，阿部沒有在引退賽落下眼淚，並在賽後儀式說，「今年我就要結束球員生涯，但從現在開始還有更重要的比賽要打，球隊將以此為目標團結一心，一定要拿下日本一！」

田中賢介引退 哭著敲安

日本火腿昨為田中賢介辦引退賽，這位38歲老將在告別打席哭著敲出二壘安打，生涯安打數以1499安收尾。他在引退儀式表示，「對我來說，火腿就是家人。能跟這個家族共同度過20年，是最棒也最幸福的時間。」

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