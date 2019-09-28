王柏融腳傷未癒 洪一中不擔心12強賽

洪一中（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕火腿王柏融8月起打擊陷大低潮，原因有可能是傷勢未癒，日媒《日刊體育》昨報導，王柏融上月挨觸身球造成左腳骨挫傷，傷勢不輕，能否打11月世界棒球12強賽仍是未知數。

《日刊體育》撰文指出，王柏融未告知球團實際傷情，表現受影響。（資料照）

王柏融在中職兩度單季打擊率破4成，「中職四割男」赴日職發展首年遭遇嚴苛挑戰，4月底因左大腿緊繃脫離戰線兩週，7月守左外野飛撲接球導致右肩受傷，休1個月才重返一軍。

王柏融8月10日重回一軍首戰，左腳就挨軟銀王牌千賀滉大觸身球，《日刊體育》撰文指出，當時王柏融覺得打擊狀況不錯，希望能為球隊做出貢獻，持續忍痛出賽，未告知球團實際傷情，表現受影響，打擊率一路下滑至2成55，外帶3轟、1盜，9月24日抹消一軍登錄，本季提前關機。7月王柏融受傷前打擊率2成81，8月傷癒復出打擊率僅剩1成32。12強賽台灣教頭洪一中表示，目前還不清楚王柏融傷勢如何，只知道上次挨觸身球的傷還未痊癒，不過應該是小傷。

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下週二公布入選名單

本季王柏融表現不佳，加上有傷在身，是否影響打12強賽？洪一中強調，既然要選就不用擔心，下禮拜公布名單就知道。12強賽台灣隊28人名單預計下週二公布，王柏融入選應不成問題。

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