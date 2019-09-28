陳伊依學國際賽經驗 心懷奧運夢

這次台北公開賽是陳伊依生涯第二場國際賽。（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕今年台北青少年桌球公開賽美國隊只派出1名女子選手，12歲的「混血美少女」Moyland Sally，她越級挑戰15歲及18歲組，雖然單打小組賽出賽6場只拿到2勝，但也賺到不少國際賽經驗值。

Sally的中文名字是陳伊依，她的媽媽陳韶欣是台灣人、爸爸是美國人，還有個鼎鼎大名的親阿姨、主持人陳斐娟。陳伊依從小就很好動，5歲時開始學正宗北少林武術，練了3年，她的師傅原本希望她成為「種子」，讓少林功夫在美國扎根，但最後她還是選擇了桌球。

陳伊依的桌球路也充滿驚奇，5歲時父親第一次帶她去運動中心打球，結果因為個子太矮一直撞到桌子，她就悻悻然放棄，改打了1年羽球。7歲時陳伊依回台灣放暑假，外婆送她到桌球館參加暑期訓練營，再度點燃她對桌球的熱情，回美國後媽媽也開始幫她找教練。

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因為桌球的緣故，陳伊依結識了2012年代表美國參加倫敦奧運的台裔桌球名將邢延華，也讓她興起「有為者亦若是」的雄心壯志，奧運夢也在她心底萌芽。為追求夢想，陳伊依小學三年級就轉學回台灣進入民權國小，這幾年為了打球也輾轉換了不少地方，終於在今年五月以第三名入選少年國手。

這次台北公開賽僅是陳伊依生涯第二場國際賽，她說：「我的年紀小，就是抱著學習的態度，有學到東西就好。」求勝心相當強的陳伊依短期目標是參加2022年青奧，終極目標則鎖定2028年洛杉磯奧運，在主場放手一搏。

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