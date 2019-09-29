跨欄王子無緣決賽 楊俊瀚明晨登場

跳遠選手林佳興無緣挺進決賽。 （美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2019年杜哈世界田徑錦標賽點燃戰火，台灣「跨欄王子」陳傑昨在男子400公尺跨欄，從預賽一路挺進到準決賽，但最終以50秒00排分組第7，無緣晉級決賽。

陳傑以50秒00排分組第7，無緣晉級決賽。（路透）

陳傑今年2月到7月共參加12場比賽，雖本季密集出賽但成績一直維持在一定水準，他的最後一場賽事為7月7日的日本南部忠平紀念賽，最終以49秒60鍍銀，並於8月至9月中旬在日本靜岡移地訓練備戰世錦賽，上週他參加秋季盃驗收成果以50秒30奪金。

陳傑續拚東奧達標

值得一提的是，陳傑今年4月亞錦賽以48秒92鍍銀，距離東奧參賽門檻48秒90，僅差0.02秒，而這次世錦賽與亞錦賽場地相同，昨他先在資格賽跑出49秒95，排名小組第3晉級，惜準決賽未能加足馬力再創佳績，此行無緣拿下奧運門票。

此外，林佳興跳遠資格賽3次試跳皆失敗，沒能挺進決賽。接下來台灣還有3名好手將陸續出賽，「台灣最速男」楊俊瀚明凌晨1點05分在男子200公尺預賽登場，「台灣欄神」陳奎儒預計後天在110公尺跨欄預賽亮相，而提前鎖定奧運資格的男子標槍名將「黃金右臂」鄭兆村，於10月5日資格賽上陣。

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