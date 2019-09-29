團隊薪資倒數前2名 光芒、運動家「卡」進季後賽

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟賽季近尾聲，美聯戰況大致底定，光芒、運動家同日拿下外卡門票，週四即將在一場定生死的外卡驟死戰正面交鋒，兩支小市場球隊，只有一支能夠挺進美聯分區系列戰。

兩聯盟合計10支晉級季後賽的球隊中，運動家、光芒兩隊的團隊薪資分佔倒數兩名，都不滿1億美金。其中，光芒隊團隊薪資僅約6300萬美金（約19.5億台幣），在大聯盟敬陪末座，但仍能利用有限資源取得季後賽門票。洋基隊本季團隊薪資2億1800萬美金，是光芒隊的近3.5倍。

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光芒隊繼2013年後再次挺進季後賽，中外野手基爾梅爾該年僅上大聯盟打了1打席，如今成為中生代砥柱，他感觸良多：「又一次，我們完全不被期待，但控制了自己的命運、打出一個魔幻般的賽季，只要我們全力以赴，天空才是極限。」

拜印地安人昨輸球所賜，運動家隊昨還沒出戰水手，就已確定拿下外卡資格，所以即使9局下遭水手隊克勞佛再見安打逆轉輸球，全隊仍開香檳慶賀。運動家一壘手奧爾森坦言，若贏球就更完美，「但畢竟我們從春訓努力到現在，我們要慶祝、開心，然後隔天繼續整裝備戰。」

印地安人昨2：8敗給國民，在關鍵時刻吞下一波3連敗，拱手把外卡名額讓給運動家，也意味著今年初登大聯盟的台灣好手張育成，和生涯首個季後賽擦身而過。

賭盤看好太空人封王

晉級季後賽的10支隊伍，運彩賭盤最看好前年冠軍太空人隊重返榮耀，其次是兵多將廣的洛杉磯道奇，光芒隊則以21.0的賠率敬陪末座，能否跌破賭客眼鏡，要先過運動家這關。

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