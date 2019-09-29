洋基305轟超越雙城 季後賽重砲對尬

洋基史坦頓（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕洋基和雙城在10月美聯分區賽相遇前，昨轟出6發全壘打，以團隊305轟一舉超越雙城2轟，這2支大聯盟史上僅有的單季300轟重砲打線，預料將在季後賽激烈廝殺。

雙城克魯茲（今日美國）

洋基和雙城各自剩下2戰競逐全壘打紀錄，2隊至少20轟選手相加高達15人，至少30轟則有7人，包括雙城隊打破紀錄的單季5人30轟，堪稱史上打線最暴力的季後賽對決戲碼。

在隨時可能一棒重傷害的情況下，洋基隊教頭布恩昨透露季後賽考慮採用的調度，點名日投田中將大、甚至塞維里諾，可能以先發投手身分投短一點，3天後再轉往牛棚待命，「我們會採取積極的作戰調度，選手們也都了解。」

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對雙城而言，全壘打競逐不能輸之餘，更希望能打破「洋基魔咒」。自2003年以來，季後賽對戰洋基13勝2敗，包括近期10連敗，2003、2004、2009、2010和2017年球季皆斷送在洋基手中。

「顯然我們不能挑選對手」，雙城總裁聖彼得表示，「我知道這段過去，但那是我的歷史，總教練包德利沒經歷過，重砲克魯茲也沒有，所以有點小題大作了，我想說的是該換我們來屠龍了。」

紐約媒體也直言，今年雙城隊火力完全不同於2017年，即便洋基握有主場優勢，雙城客場戰績54勝25敗，為本季最會在別人家打球的球隊，因而無法斷言兩隊的勝負。

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