周天成逆轉王子維 對決桃田搶冠

王子維首局積極搶攻，逼出周天成多次失誤。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第2的周天成昨天在超級500系列南韓羽球公開賽的「台灣內戰」，以12：21、21：13、21：11逆轉「羽球王子」王子維，離衛冕只差最後一步，周天成將對決世界球王桃田賢斗。

周天成成功上演逆轉勝，收下對戰5連勝，勇闖決賽。（法新社）

周天成原本4強的假想敵為世錦賽銀牌、世界排名第4的丹麥一哥安童森，但王子維狀態絕佳，一路過關斬將，前役更從亞運金牌、世界排名第6的印尼克里斯提手中奪勝，成就相隔兩年的「天王對決」。

王子維首局積極搶攻，逼出周天成多次失誤，以大比分差距先馳得點，但陷入落後困境的小天重整旗鼓，修正錯誤後掌握比賽節奏，不斷以凌厲攻勢進逼，讓王子維多次為了救球撲倒在地，小天成功上演逆轉勝，收下對戰5連勝，勇闖決賽。

請繼續往下閱讀...

另場男單4強，日本名將桃田賢斗以21：13、21：15收拾世界排名30的印度好手卡夏普。事實上，桃田今年狀況出色，包括上週的中國公開賽，另斬獲德國公開賽、全英公開賽、新加坡公開賽、日本公開賽等巡迴賽冠軍，以及亞錦賽、世錦賽稱王。

周天成本季則在世界巡迴賽斬獲印尼公開賽、泰國公開賽、台北公開賽3座冠軍，追平去年單季3座超級賽冠軍紀錄，此行只要完成連霸，將締造個人新猷，不過今想衛冕勢必遭遇一番硬仗，過去他與桃田交手過11次，以2勝9敗居下風，小天要力拚終止5連敗窘境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法