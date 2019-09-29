打球也拚功課 佳義國小盼用排球翻轉人生

佳義國小排球隊球員，功課寫完才能打球。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台中報導〕去年在永信杯拿下國小五年級男童組冠軍的屏東佳義國小，陣中班底今年挑戰六年級冠軍，首戰他們以25：16、25：21擊敗東寶國小。佳義國小主任潘政義表示，除了打球，他們也要求孩子們的課業，出外比賽還是得驗收英文單字。

位在屏東瑪家鄉的佳義國小，4年前成立排球隊，最初目的是為了鼓勵孩子唸書，潘政義表示，小孩很好動也愛打球，希望練球成為他們認真唸書的誘因，「我們會要求球員，功課寫完才能打球，後來他們缺交作業的情況也減少。」

去年佳義國小在國小男童五年級組拿下冠軍，潘政義認為，平常小朋友在山上受的刺激太少，希望藉由排球給他們一些成功的經驗，增加自信心，「透過團隊生活，讓他們學會服從，認真的完成每件事情，也有發洩精力的地方，比較不會學壞。」潘政義提到，由於偏鄉資源較少，球隊得仰賴外界資助，學校定期會有感恩之旅，帶孩子去認識幫助球隊的贊助商，讓他們懂得感恩。

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今年佳義國小多了陳勁瑋、鄭羽岑兩名年輕教練加入，帶來一番新氣象，陳勁瑋表示，過去大多帶國、高中生，第一次接觸到小學生，是不小的挑戰，「大家技術方面都不錯，不過心態上得要加強，這部分是我們還在學習的地方。」

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