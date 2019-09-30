台北青少年桌球公開賽》帶傷「肩」持到底 戴茗葦收第二金

戴茗葦。（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕從男子團體冠軍開始，最後用男單冠軍收尾，對最後一次參賽的松山家商小將戴茗葦來說，這無疑是最完美的劇本。

15歲男單 高承睿奪首冠

17歲的戴茗葦昨在2019年台北青少年桌球公開賽18歲組男單決賽，以4：2力退日本吉山僚一，奪下本屆第二金，他說：「這是我最後一年打台北公開賽，希望給自己一個圓滿的結束，尤其在自己的主場，也希望能把冠軍留在台灣，謝謝教練們的叮嚀，讓我一直堅持下來。」

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戴茗葦昨打完第一場肩膀就很痛，但仍帶傷上陣。決賽面對連退兩名亞青隊友馮翊新、黎昕祐的擰球高手吉山僚一，戴茗葦在局數2：0領先下，雖一度被追平，仍穩住陣腳。

戴茗葦說：「我跟他也打過滿多次，輸得比較多，教練的戰術，我執行得還不錯，而且打到後面，肩膀其實沒什麼感覺了！」

15歲男單決賽，智淵乒乓球館高承睿克服局數0：2落後，上演一場精彩逆轉秀，以3：2絕殺日本小將鈴木颯，奪下生涯首座國際賽單打冠軍，也彌補了稍早在男雙決賽和亞青搭檔張佑安以1：3不敵張奐奇／吳秋信的遺憾。

于修婷簡彤娟 女雙連后

18歲女雙金牌戰也是「台灣內戰」，最後于修婷／簡彤娟以3：1擊敗蔡豐恩／許依宸，衛冕成功。但于修婷隨後在女單決賽以0：4不敵今年亞青15歲組女單銀牌日本小將赤江夏星，僅獲亞軍。

今年奪下瑞典、捷克公開賽15歲組女單冠軍的赤江夏星，昨天連打9場，除了18歲女單冠軍，她還以直落三輕取新加坡的舒麟茜，登上15歲組女單后座。

15歲的赤江夏星還和東川陽菜聯手拿下15歲組女雙冠軍，加上18歲組女團冠軍，赤江這次共抱回4面金牌，成為最大贏家。

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