記錄恰恰引退 賴立偉捨不得落筆

中職賽務部競技組副組長賴立偉。（資料照）

在「恰恰」彭政閔引退賽的正式紀錄表上，把「彭政閔」三個字寫在主隊打序欄位的，是中職現役最資深的紀錄員、賽務部競技組副組長賴立偉，自1992年到職以來，寫過無數次恰恰名字的他，這次落筆的心情很不一樣，「真的非常捨不得！」

賴立偉是中職第一位記錄、播報皆破1000場的紀錄員，繼2016年9月18日的陳金鋒後，又擔任彭政閔引退賽的記錄工作，28日擔任播報時，穿插自己前一晚寫下的短文，與球迷分享他對恰恰退休的感覺，29日則一如往常，一筆一畫工整地寫下「彭政閔」三個字，「這應該是我寫他名字最慢的一次，賽前的攻守名單、賽後的正式紀錄，聯盟都會收藏起來。」

從紀錄紙上完整見證彭政閔的19年生涯，在賴立偉眼中，恰恰不僅鬥志非常好，打球很拚、很積極也很用頭腦，「今年是最後一年寫他的名字，我很珍惜他的每次上場，他的年紀是增長了，奮戰精神與職業球員該有的態度都還在，光是連續16年打擊率都在3成以上，就真的超難的。」

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賴立偉指出，紀錄員因工作的需要，必須與球員保持距離，即便負責兄弟的比賽，遇到彭政閔就打個招呼而已，兩人最直接的交集是去年3月30日在洲際球場，他成為中職現場播報1000場第一人，聯盟在賽前舉行表揚儀式，還安排他為比賽開球，中信兄弟也很慎重，請出恰恰擔任捕手。

「知道是恰恰蹲捕，我多少有點嚇到，能被這麼偉大的球員接我的球，真的非常榮幸，真要說興奮是開完球，他跟我握手還擁抱，謝謝在場的報社攝影大哥給我相片檔，我會跟那顆球一起好好珍藏。」（記者徐正揚）

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