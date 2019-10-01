永信杯》排壇搶眼兄妹檔 來自熱情南美

李尼希米上屆率領屏榮打到HVL聯賽第4名。（海碩提供）

〔記者粘藐云／台中報導〕永信杯今年有一組相當搶眼的排球手足，屏榮高中的李尼希米和妹妹李貝兒，兩人隨著父母親從南美洲蓋亞那來到台灣，特殊外型總是吸引大家的目光。

李尼希米 扮屏榮小教練

這是李尼希米第5度參與永信杯，他認為，這是整個排球賽季的開始，也是個能與隊友磨合及熟悉陣型的最佳機會。他在上屆高中甲級聯賽幫助屏榮拿下第4名，今年會先把晉級複賽作為目標，也希望在場上更穩定，帶領大家前進，不辜負教練對他的信任。

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屏榮教練陳俊昌說：「李尼希米是很有想法的球員，上了場我會完全授權給他，讓他帶領大家，他就像是另一個教練，他也比較清楚隊友的想法。」

李貝兒目前是新園國中女排成員，第3度參與永信杯。（記者粘藐云攝）

李尼希米的妹妹李貝兒，目前則是新園國中女排成員，第3度參與永信杯，她說：「風很大、太陽也大，每次來還是會曬黑。」由於每年隊伍、人數都很多，她認為，身為排球員一定得要參與一次，可以見識到很多不同類型的隊伍，「打完比賽可以認識不同的人，這種感覺很棒。」李尼希米則表示，和妹妹一起參與永信杯是很特別的經驗，彼此都會互相鼓勵。

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