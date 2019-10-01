田徑世錦賽》產後更有力 兩個媽奪金

牙買加短跑女將普萊絲昨奪第4面世錦賽女子百米金牌，賽後抱起兒子慶祝。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕美國短跑女將菲莉克絲和牙買加快腿普萊絲在升格當媽媽後，孩子成為她們力量的泉源，昨天她們在2019年杜哈世界田徑錦標，分別摘下1600公尺混合接力賽及女子100公尺金牌，為「為母則強」下了最佳註解。

7月才產後復出的菲莉克絲，昨與隊友以3分9秒34創1600公尺混合接力賽新紀錄。（路透）

菲莉克絲世錦12金

空前紀錄

33歲的菲莉克絲去年底迎接女兒誕生，但過程相當辛苦，她在32週就緊急剖腹，之後更在新生兒加護病房待上近1個月，身心靈都飽受煎熬，根本無心操練，直到今年7月，才重返賽場。

菲莉克絲昨與倫登、歐可洛和柴瑞代表美國隊，以3分9秒34刷新1600公尺混合接力賽世界紀錄，這也是她在世錦賽的第12面金牌，超越牙買加「閃電」波爾特的11金，成為賽史最多金選手，她激動表示，「我的女兒親眼見證了這一刻，對我來說意義重大，真的太特別、太瘋狂了！」

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普萊絲百米第4金

史上新高

無獨有偶，32歲的普萊絲在2017年因生產錯過世錦賽，去年正式復出表現雖不如產前出色，但經過1年調整狀態漸入佳境，昨她跑出10秒71，風光奪得個人第4面世錦賽女子百米金牌，也寫下史上新高，賽後她抱著兒子接受場邊觀眾歡呼，一同享受榮耀時刻。

外界普遍認為女性運動員在產後就會喪失宰制力，甚至迎向生涯終點，普萊絲表示，突然懷孕曾讓她不知所措，做了媽媽之後重返賽場又是一場艱苦的戰鬥。一開始確實連訓練都很困難，且過了而立之年後更加吃力，但有志者事竟成，她也是用了加倍努力才重拾身手。

菲莉克絲曾多次向普萊絲請益，如何在產後重新調整狀態，這次兩人在場上雙雙刷新紀錄，證明「媽媽選手」的實力不容小覷。

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