「無碰撞」練球感 喬治盼11月歸隊

為了提前在11月重返球場，喬治將展開無碰撞訓練，以助恢復球感。（今日美國資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕本季轉戰快艇的喬治，日前接受右肩旋轉肌與左肩上唇肌肉撕裂修復手術，原預計要休養至年底才會復出，但昨在快艇的季前媒體日親口證實，傷勢已恢復超過8成，有望提前在11月就重返球場。

喬治預告將參加季前訓練營，但不會有任何身體接觸，他強調，「無碰撞訓練有助於恢復球感，與隊友一起跑位、演練戰術，讓我復出後就能立刻融入球隊體系。」

喬治上季場均送出2.2次抄截，排名聯盟第一，隊友雷納德1.8次則排第七，下季兩人聯手，搭配防守悍將貝佛利，被美媒評為是新球季防守最強的球隊之一。

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喬治回應，「休季期間全隊的確下苦功在防守上，無論禁區或外線，我們都有很出色的防守球員，大家也會全場貫徹防守意識，對手絕對無法輕鬆得分。」

貝佛利嗆湖人︰快艇才是LA王者

同城的湖人今夏也補進重量級球星A.戴維斯，與詹姆斯合體，10月23日的開幕戰，洛城內戰未演先轟動。貝佛利昨霸氣宣示，「快艇才是洛杉磯的王者！我們擁有新科總冠軍賽MVP，還有6度入選明星賽的喬治領軍，加上一票具有天賦的球員，我們的目標就是總冠軍。」

雷納德則表示，「加盟快艇除了實現回家鄉打球的夢想，最重要的是加入一支有奪冠實力的球隊；新球季我會全力以赴，且例行賽將不再輪休，希望能打好打滿。」

上季雷納德在暴龍僅出賽60場，且明星賽後幾乎每出賽3至5場就休息1場。

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