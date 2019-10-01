中職3大打擊獎 搶搶滾

統一獅蘇智傑目前27轟，暫居全壘打榜第2。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕今年球季只剩5場比賽，除了救援王和中繼王，其他年度投打獎項都尚未確定，打擊王、全壘打王和打點王3大打擊獎更是競爭激烈。

打點王之爭，目前是林益全103分領先朱育賢的102分。（資料照）

陳韻文確定救援王

中職全壘打王競爭激烈，目前桃猿朱育賢以28轟暫居首位，但獅隊蘇智傑僅差1轟緊追在後。（資料照）

統一獅陳韻文以24次救援成功領先富邦悍將陳鴻文4次，而悍將剩2場比賽，陳韻文確定成為中職史上第1個來自年度最後1名球隊的救援王；桃猿黃子鵬以23次中繼成功領先悍將林羿豪4次，也確定首次贏得中繼王。

打擊王要拚到最後一戰

桃猿林立週日擊出4支安打，打擊率0.3864超越隊友陳俊秀的0.3861，去年陳俊秀在球季最後一戰逆轉奪得打擊王，今年打擊王仍可能到最後一戰才確定。

蘇智傑僅差朱育賢1轟

桃猿朱育賢上半季以22支全壘打遙遙領先，但下半季只打出6轟，被統一獅蘇智傑27轟，中信兄弟詹子賢、林智勝和悍將林益全26轟追了上來，朱育賢還有3場比賽，蘇智傑1場，詹子賢和林智勝4場、林益全2場，鹿死誰手還很難講。打點王之爭則是林益全103分領先朱育賢的102分。

請繼續往下閱讀...

朱育賢的另一個戰場在安打王，以156支安打領先林泓育7支、領先林立8支，有較高機會勝出；盜壘王方面，尋求2連霸的王威晨以27次領先，原本最大對手是桃猿新人陳晨威，但他8月底受傷，排名第3的蘇智傑落後王威晨6次，追上機會不大。

投手獎方面，悍將羅力在防禦率排行榜遙遙領先，最大對手是還沒有達到規定局數的兄弟紐維拉，他只要再投8局且責失不超過1分，防禦率2.775將超越羅力的2.778。

桃猿李茲的15勝領先隊友王溢正3場、兄弟鄭凱文4場，兩人必須在球隊剩下的比賽全拿下勝投，才能追平李茲；李茲的172次三振領先羅力5次，且本週還有一次先發機會，拿下投手雙冠王機會很大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法