兄弟今拚封王 恰恰可能再上

兄弟今和悍將進行本季最後一場對戰，只要贏球或和局就封王，前天辦引退賽的彭政閔仍可能上場。（資料照）

兄弟VS.悍將 本季最後對戰

〔記者吳清正／台北報導〕中職下半球季進入最後補賽週，今天由戰績前兩名的中信兄弟和富邦悍將在洲際球場進行本季最後一場對戰，兄弟贏球或和局就封王，辦過引退賽的彭政閔仍可能上場。

季前彭政閔宣布球季後引退時，球團就表示，若兄弟打進季後賽，或引退賽後仍有機會封王，他就有可能再出賽，而在週日引退賽兄弟遭悍將逆轉，封王魔術數字停留在M1，因此今天彭政閔仍有機會出賽；即使兄弟封王，只要年度排名尚未確定，他都有可能上場。

兄弟今天由狀況絕佳的萊福力先發，對決上週拿下來台首勝的悍將班華德。萊福力最近3場先發都投7局拿下勝投，投21局只被擊出17支安打失4分、3分責失，期間防禦率1.29。

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贏球或和局都封王

悍將剩下2場例行賽，只要出現1場和局或敗，或兄弟剩下的4場有1場和局或勝，兄弟就封王，悍將要逆轉贏得下半季冠軍的難度非常高。另一個打進季後賽的機會是年度排名第1，就可先挑戰年度勝率較低的半季冠軍，勝隊再和年度勝率較高的半季冠軍打總冠軍賽，目前悍將落後桃猿半場勝差；不過，悍將例行賽到本週四結束，週五起兄弟和桃猿2連戰，悍將的命運將掌握在別人手裡。

即使兄弟拿到下半季冠軍，和上半季冠軍桃猿一樣，本週比賽非贏不可，對兄弟而言，只要年度勝率超越桃猿，不論是否有第1輪季後賽，都可以直接打季後賽並取得主場優勢，若桃猿年度第1則確定沒有第1輪季後賽，並取得主場優勢，目前桃猿年度戰績領先兄弟2.5場。

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