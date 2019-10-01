張泰山「限定復出」重披49號

味全龍打擊教練張泰山（中），在11月9日將重返打線。 （味全龍提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕彭政閔剛才打完引退賽，另一名中職傳奇將限定復出！味全龍昨宣布11月9、10日舉辦國際交流賽，張泰山將披49號戰袍重返打線，帶領小龍們出戰澳職阿德雷德巨人隊。

味全11月辦國際交流賽

「我現在不叫打擊教練，因為要復出了！」張泰山笑說，看到恰恰引退儀式相當感動，「怕你們太難過，泰山就復出了，那將是我的第一戰，也是最終戰。」

張泰山前次在正式賽事披龍袍，為1999年11月9日總冠軍賽第5戰，他擔任四棒敲2支安打，助隊奪下3連霸。20年後的11月9日，42歲的張泰山是否再以四棒「經典重現」備受期待。

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味全領隊吳德威笑說，張泰山的限定復出已跟總教練葉君璋商量，「泰山堅持要打四棒，問題是有川崎宗則在競爭，大家敬請期待。」

有趣的是，味全的對手阿德雷德巨人，也是張泰山在2017-18年效力過的老東家，巨人總經理戴維森說，「泰山也曾在我們球隊，到時候可以來我們這邊先發！」

練打練到手都長繭

張泰山表示，並非為了打而打，「我最近真的有在練，手都長繭了，請大家拭目以待，泰山會打出好成績。」

味全在9月練習賽戰績3勝1敗，今、明兩天將於斗六球場迎戰來訪的亞錦賽台灣隊，有機會對決上週報到的旅美雙投林鋅杰、宋文華。

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