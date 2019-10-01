雙強各擁投、打優勢 太空人、道奇最具冠軍相

道奇貝林傑已敲出47支全壘打，差2轟就能追平隊史紀錄，季後賽也可望提供強大火力支援。 （資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟例行賽全數結束，明天起季後賽即將開打，由國民和釀酒人的外卡驟死戰揭開序幕。晉級的10支勁旅中，最受官網及賭盤看好的2支球隊，分別是來自美聯的太空人和來自國聯的道奇。

韋蘭德（資料照，今日美國）

道奇台灣時間週五要迎戰釀酒人和國民的勝隊，太空人則是週五要和光芒、運動家勝隊交手，分區系列賽採5戰3勝制。

太空人2大強投柯爾、韋蘭德，今年雙雙突破單季300次三振大關，也都各貢獻超過20勝，2人單季被打擊率都不到2成、每局被上壘率都不到1，無論誰奪塞揚獎都不令人意外，擁有2張王牌的太空人，也成為奪冠熱門。

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兵多將廣的道奇，即使連2年在世界大賽鎩羽而歸，仍備受官網看好。道奇打線擁有貝林傑、透納等強打，游擊手席格傷癒復出，近15戰打擊率3成45。

雙城、洋基2隊逾600轟

分區系列賽另外2個組合，分別是勇士和紅雀、洋基迎戰雙城，其中雙城、洋基今年團隊全壘打支數分佔聯盟前2名，雙城307轟更一舉打破大聯盟紀錄，堪稱重砲對決。只是，自2003年至今，2隊季後賽5度狹路相逢都由洋基取勝。

光芒、運動家2隊從大聯盟「錢鬥」中殺出血路，團隊薪資倒數前2名的2隊，賭盤也最不看好，美聯外卡驟死戰將正面交手，只有一隊能繼續挺進，挑戰「灰姑娘」傳奇。光芒已確定由老將右投手莫頓先發，運動家尚未公布先發投手。

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