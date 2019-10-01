108年首冠教頭 梅登告別小熊

「鬼才教頭」梅登。（今日美國）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕曾在2016年率隊突破108年無冠魔咒，「鬼才教頭」梅登確定和小熊分手，即使在短短5年芝加哥執教生涯踏出傳奇足跡，今年未能闖進季後賽，無法抵擋球隊想要改變的心。

小熊總裁艾普斯坦表示：「我很期待他的下個新篇章，這對小熊也是好事，我們只是需要一些小改變和新的東西。」

梅登也附和說道：「就像艾普斯坦說的，改變對每個人都好，我也非常感激。」

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梅登在小熊執教5年，前4年都率隊打進季後賽，總共奪下471勝，隊史第4多，勝率5成82更是隊史第2高，僅次於1905-12年錢斯的6成64。

小熊老闆瑞基茲說：「用言語無法形容梅登對這支球隊和球迷的意義，我們永遠都會很感激。」

小熊本季打出84勝78敗，有16敗集中在9月份27戰，使得小熊在2014年後首次無法踏進10月戰場。艾普斯坦指出，這並非梅登的錯，「這是我和球團的錯，所以有一些改變是好的。」

梅登期待其他球隊的來電，艾普斯坦也認為勢必會掀起搶人大戰。其中，天使正是傳聞有興趣的球隊之一，本季天使戰績僅72勝90敗，有可能換掉僅執教1季的阿斯瑪斯，另外，巨人、皇家和教士等隊也都在找教頭。

梅登說：「我想去真的需要我的地方，這是最重要的，無論去哪，我相信這支球隊一定會是支常勝軍。」

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