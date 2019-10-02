1.5萬條黃彩帶 兄弟第15次季冠

兄弟封王，球員賽後開心噴飲料慶祝。（記者廖耀東攝）

恰恰清壘安 封王戰MVP

中信兄弟拿下中職30年下半季冠軍。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕沒能在彭政閔引退賽當天用到的黃色彩帶，昨天在他擊出清壘二壘安打拉開比數後，終於如願在洲際棒球場拋下，中信兄弟靠第3、4局灌進7分，以8：3逆轉勝富邦悍將，下半季封王魔術數字終於歸零。

兄弟前2局遭遇悍將頑強抵抗以1：3落後，3局下重啟攻勢，先靠詹子賢二壘安打追平，再靠張志豪安打首次超前，4局下更趁悍將提前啟動牛棚猛攻8人次，在林智勝安打追加1分後，引退賽後繼續出賽的彭政閔滿壘時擊出清壘二壘安打，一棒底定勝負。

中職史上奪最多季冠

為確保勝果，兄弟9局上領先5分還是押上終結者李振昌，他用13球雖挨1安，仍讓林益全擊出再見雙殺打，逾1.5萬條彩帶瞬間拋下，兄弟繼2016年上半季後再拿季冠軍，隊史第15次半季封王也是中職史上最多，賽後全隊穿上冠軍T恤繞場，並狂噴啤酒與香檳。

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總教練伯納指出，兄弟下半季能奪冠關鍵，是唯一自春訓到季末都很健康的球隊，「我們整年傷兵最少，好一段時間甚至掛零。」季冠軍只是一個資格，雖然開心，但幾個小時就好，畢竟工作還沒有做完，贏得總冠軍賽才是真正冠軍。

萊福力封王戰拿第10勝

萊福力先發6局飆8K、挨7安失3分，在封王戰達成生涯首次單季10勝，他表示，雖然狀況很好，卻投得不輕鬆，因為每局都被攻上得點圈，感謝捕手黃鈞聲擋下很多球，在配球上也幫很多忙，「這兩週打得像季後賽，很高興在這場達成目標。」

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