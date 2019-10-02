3分清壘安 恰恰搖滾全場

彭政閔昨在4局下敲出清壘二壘安打，一棒底定勝負。也拿下封王戰的MVP。（記者廖耀東攝）

賽前：「還有任務要完成」

〔記者林宥辰／台中報導〕帶著輕鬆不失嚴肅的心情，中信兄弟彭政閔昨迎接引退儀式後首次比賽，賽前才說「還有任務要完成」的他，果然以身作則，4局下擊出3分打點清壘二壘打，不僅將比分拉開，全場黃衫球迷也陷入瘋狂。

昨彭政閔擔任先發第6棒、指定打擊，賽前練球一如往常。他說：「心情多少輕鬆一點，接下來才是真正倒數，會積極、享受剩下的比賽。」

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彭政閔口中的任務之一就是下半季冠軍，如今繼2016年上半季之後再次達成，賽後全隊享受啤酒浴，他也成為學弟們「攻擊」對象，但笑得合不攏嘴。

差2場完成1800場出賽

兄弟尚有3場比賽，彭政閔則差2場出賽就能完成生涯第1800場出賽。他笑說：「能湊整數當然最好，但畢竟自己也有年紀需要調整，且也要看教練團的安排，自己會先準備好。」

2017年，兄弟挺過挑戰賽，但在主場看著桃猿隊拋彩帶，當時彭政閔要年輕小將們看著對手，「下次換我們好不好？」他笑說，已忘記當時說什麼，但他也說：「球隊歷經失敗之後有所成長，相信現在的我們會是一支穩定的球隊，持續這樣好狀況，就能爭取最大榮耀。」

彭政閔引退儀式上，陳江和送了行動電源給他，上頭還有兩人合照。陳江和笑說，「那天因為時間關係，來不及多解釋。會送恰哥行動電源，主要不只是讓他出國用，也象徵我隨時在他身邊、為他充電！」

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