台將史上第4人 吳永盛NBA熱身賽亮相

林書豪昨在熱身賽首秀拿下21分。（資料照）

下週有機會與雷納德、 CBA上海大鯊魚昨在NBA季前熱身賽不敵火箭，台灣好手吳永盛（右）首度亮相。（美聯社）

P.喬治過招 吳永盛（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕CBA上海大鯊魚昨在NBA季前熱身賽以71：140不敵火箭，台灣好手吳永盛上場9分鐘，出手2次都落空，進帳1籃板、1助攻，此行雖無緣與哈登對位，但上海隊下週一出戰快艇，還有機會與兩大球星雷納德、P.喬治過招。

火箭上季季後賽在西部準決賽止步，今夏從雷霆挖來魏斯布魯克補強戰力，朝問鼎冠軍邁進，不過，昨天他坐在場邊觀戰，看隊友們展現凶猛砲火轟垮對手。

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火箭全場命中率49%，狂飆23記三分球，14人上陣有13人得分，勝負早已底定，吳永盛在第三節末段替補上場，拿下大三元的哈登卻已下場休息，錯失正面對決的機會，而是得到一件親筆簽名球衣，吳永盛在Instagram表示：「也是解了一個成就。」

上季效力ABL寶島夢想家的吳永盛，今年投入CBA選秀，在首輪第8順位被上海隊選進，此次隨隊在季前出賽，也成為繼陳信安、曾文鼎、陳盈駿之後，第4位在NBA熱身賽登場的台將。上海隊接下來將飛往夏威夷，與快艇隊進行熱身賽，吳永盛力拚得分開張。

陳盈駿可望

NBA熱身賽再亮相

此外，效力廣州龍獅隊的陳盈駿，有機會在NBA熱身賽再次亮相，過去兩年他都有出賽紀錄，去年對巫師拿到9分，今年廣州隊安排兩場比賽，下週三先與七六人交鋒，隔日再對巫師，陳盈駿有望與日本新星八村壘過招。

豪哥先發拿21分

至於新球季轉戰CBA北京首鋼的林書豪，昨在熱身賽首秀先發，與替補的周儀翔出擊，豪小子拿下21分，表現不俗，但最終球隊仍以84：98不敵吉林東北虎。

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