20歲索托初體驗 翻轉國民命運

國民逆轉釀酒人，晉級國聯分區賽。（歐新社）

20歲索托第8局敲安，並靠著外野手失誤一棒清壘，成為國民英雄。（法新社）

索托父親（右）開心親吻兒子。（美聯社）

晉級分區賽 挑戰王者道奇

〔記者吳清正／綜合報導〕索托昨在滿壘時的安打加上釀酒人要命的失誤，國民第8局連得3分，4：3逆轉贏得一戰決生死的國聯外卡戰，將在分區季後賽挑戰國聯戰績第1的西區冠軍道奇。

8局滿壘敲安 逆轉釀酒人

20歲的索托第1次打季後賽就有英雄命，第8局2出局滿壘時上場，從釀酒人王牌後援哈德手中擊出右外野平飛安打，並造成新人外野手葛里遜接球失誤，3名跑者全部得分，以4：3超前。

請繼續往下閱讀...

哈德今年對戰左打者63打數投出34次三振，只被擊出9支安打，被打擊率0.143，卻壓制不了索托。索托表示，他知道哈德會先用偏高直球破壞他的平衡再投滑球，所以並沒有想要打大支的，只想打成中間方向的一壘打。

「索托有任何表現，我都不會驚訝。」國民捕手鈴木清表示：「這個小朋友不可思議，和他在一起很開心，也是我看過最謙虛的小朋友之一，他才20歲已是超級巨星，我20歲還在念大學，他已在大聯盟單季打出30支全壘打、100分打點，還參加了季後賽。」

國民由王牌投手薛哲先發，剛開賽狀況不佳，第1局被葛朗多轟出2分砲，第2局再被坦姆斯敲陽春彈，之後有效壓制釀酒人攻勢，和中繼3局無失分的另一名主力先發史崔斯柏格，為國民建造了逆轉的舞台。

生死戰常吃癟 改寫慘痛史

國民過去在輸球就淘汰的比賽有慘痛經驗，特別是在主場，2012、16和17年都在主場輸掉分區季後賽最終第5戰，昨天終於成功改寫歷史，將帶著9連勝再度前進分區季後賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法