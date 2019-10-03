凱可明戰「敗投王」 勇士利多？

季後賽成績不俗的凱可，力扛勇士首戰先發。（資料照，法新社）

紅雀麥克拉斯明晨將面臨季後賽初登板。（資料照，法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕國聯分區賽明晨5時開打，勇士在主場派出塞揚名投凱可，大戰紅雀「敗投王」麥克拉斯，盼能拔得頭籌，終止自2001年以來、連輸8個季後系列賽的困境。

凱可季後賽防禦率3.31

過去勇士和紅雀在季後賽對戰過4次，勇士在系列賽僅取得1勝3敗，這次挾著僅差3盜就達成「40-40」的開路先鋒阿庫尼亞，還有2門將近40轟的中心棒次佛里曼和唐納森，力拚自1996年國聯冠軍賽後再擊敗紅雀。

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今年6月才加盟的勇士先發凱可，投過10場季後賽，防禦率僅3.31，包括2017年太空人時期冠軍球季。他說，「我投過外卡、也投過第1戰，所以投第幾戰對我都沒影響。」

紅雀麥克拉斯初登板

紅雀為爭奪分區冠軍，9月30日球季最終戰用掉王牌佛雷爾提，首戰僅能推派本季以14敗並列國聯最多的麥克拉斯先發，他將迎接生涯首場季後賽登板，紅雀將以防禦率國聯第2佳的牛棚作為後盾。

另一場國聯分區賽，國民已宣布首戰由三號投手柯賓先發，道奇尚未定案，不過有可能再讓克蕭在系列賽先發兼後援，複製2016年國聯分區賽對國民救援無失分晉級的成功經驗。

美聯外卡戰今早8時率先登場，運動家主場推出4勝0敗的馬奈亞，對上光芒35歲王牌摩頓，綠帽軍團在9月份打出18勝8敗高潮，欲藉這股氣勢終止季後賽「一戰定生死」之役的8連敗。

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