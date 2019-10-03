游擊守備第1200場 王勝偉紀錄夜開轟

兄弟潘志芳在8局上敲出本季首轟。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕前晚激情奪半季冠軍，中信兄弟慶祝行情還沒結束，昨客場和桃猿交手，靠著王勝偉陽春砲、蘇緯達關鍵安打搶下超前分，終場5：3獲勝。如今，兄弟不僅手握季後賽門票，還有機會爭取台灣大賽主場優勢。

兄弟王勝偉11轟刷新個人單季全壘打紀錄，昨役也達生涯鎮守游擊第1200場大關。（記者陳志曲攝）

中職唯一游擊守備破千場

兄弟這1勝，也讓富邦悍將仍有一絲機會搶進季後賽，如果悍將今天擊敗統一獅，而兄弟週五起對桃猿的2場補賽打成1勝1和，悍將就取得年度第1； 若是兄弟2戰全勝則和悍將年度勝率並列第1，1勝1敗是桃猿和悍將年度勝率並列第1，悍將有加賽爭取進入季後賽的機會。

11轟刷新個人單季紀錄

兄弟當家游擊手王勝偉11轟刷新個人單季全壘打紀錄，以35歲之齡完成連2季全壘打雙位數，昨役也是他生涯第1200場鎮守游擊大關，是中職唯一守備游擊場次破千者，年底12強賽他也是國家隊游擊人選。

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王勝偉認為，還是希望更多年輕好手挑戰，「門檻很高，但不是不可能，未來競爭更激烈，要不斷進步才有機會。對我來說，更多年輕人競爭也是好的挑戰，刺激自己不斷進步。」

再刷新全壘打數，王勝偉則沒想太多，他說：「仍照著去年的訓練方式去做，按照之前的打擊節奏，好的就留住。也因為年紀漸長，賽後恢復工作要更確實。」

潘志芳本季首轟

兄弟潘志芳季末盼得重返一軍機會，在8局上敲出本季首安就是陽春彈，距離上一轟已3季。他說，剛經過二軍總冠軍賽的張力，反而這次上一軍心情比較放鬆，自認是中程打者，全壘打並不強求。

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