評CBA次佳控衛 林書豪首秀沒漏氣

林書豪轉戰CBA後首度出賽，全場拿下21分，最終北京首鋼仍不敵吉林東北虎。（取自林書豪IG）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕林書豪轉戰CBA後，前晚首度出賽，上場18秒就投進三分球首開紀錄，全場拿下21分，可惜最終北京首鋼在熱身賽以84：98不敵吉林東北虎。

經過9年NBA洗禮，林書豪無論經驗和實力都在聯盟平均水準之上，加上191公分的身高，碰上中國本土選手擁有身材優勢，此役多次上籃，直搗禁區逞威，受到中國媒體極高的評價。

首鋼主帥克里斯托普洛斯表示，「林書豪絕對有能力在CBA生存，但仍有許多課題需克服，例如NBA強調身體對抗，CBA習慣用區域聯防，如何破解包夾防守，改變進攻模式，都需要時間適應。」

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估繳場均20分、10助攻

日前中媒也針對新賽季的控球後衛做評比，林書豪高居聯盟第二，僅次於效力廣東的前NBA球員布魯克斯。

報導指出，預估林書豪新球季能繳出接近場均20分、10助攻的成績單，同時擁有高度籃球智商和領導能力，能對球隊做出極大貢獻。

距離CBA開幕戰僅剩不到1個月，林書豪已進入備戰狀態。北京球團透露，林書豪自我要求甚高，並將NBA的訓練方式帶到中國。

私人訓練團隊隨行

首先是飲食方面，林書豪希望由專屬營養師調理三餐，無論主、客場都能有特製的食材，以幫助他維持體態。另外，私人訓練團隊也將隨行，打造精實的課表，並針對腿部強化，台灣的按摩師也會幫助他消除疲勞，面對每一場比賽。

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