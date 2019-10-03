恩比德甩9公斤 拒再當「玻璃人」

恩比德甩掉9公斤，盼減輕膝蓋負擔。（資料照，今日美國）

〔記者吳孟儒、廖聿偉／綜合報導〕明星中鋒恩比德在2014年以選秀探花之姿加盟七六人，但期間飽受傷勢困擾，今夏積極瘦身，成功甩掉20磅（約9公斤），盼減輕膝蓋負擔，誓言搶下新賽季年度MVP，助隊拿下總冠軍。

頻繁傷勢讓恩比德在剛踏上NBA的征途吃足苦頭，頭兩年因數次右腳手術缺席，歷經漫長復健，新人年卻遭逢左膝半月板撕裂傷勢，僅出賽31場，此後七六人高層嚴格控管他上場時間，上季例行賽出賽64場，已是生涯新高，繳出場均27.5分、13.6籃板。

恩比德季後努力健身，練得更精壯，如今體重下修至250磅（約113公斤），他矢志新賽季要打超過70場比賽，並自信地表示：「我相信球隊會需要我，我們得搶下季後賽頭號種子，衝擊總冠軍。」

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恩比德向來愛在場上講垃圾話，還會發文暗諷對手，是聯盟出名的「推特王」；但他表示，統治球場才是證明一切的最佳方式，也為自己設下「不講垃圾話」的另類目標。

近年NBA快速球風當道，利用快速跑動和三分球為主要武器。七六人卻反其道而行，新球季將擺出「天龍陣」迎敵，並用防守和系統戰拚冠軍。

七六人先發名單中，西蒙斯、恩比德、哈佛德和T.哈里斯都超過200公分，主帥B.布朗透露，「高度就是我們最大的優勢。今夏巴特勒雖離隊，但哈佛德加盟後，戰力有增無減。」

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