大聯盟之旅遲到 張育成感動沒少

印地安人張育成分享本季在大聯盟1個多月的心情點滴。（記者簡榮豐攝）

談起生涯首轟，張育成憶起亡父不禁落淚。（記者簡榮豐攝）

張育成（左一）大聯盟首轟是支3分砲。（資料照，今日美國）

〔記者龔乃玠／台北報導〕「我回來了！」台灣第5名登上大聯盟的野手張育成，昨舉辦返台記者會，笑中帶淚暢談合計1個多月的大聯盟奇幻旅程，回想首轟出爐腦海浮現的兒時畫面，一度情緒激動說不出話來，潸然淚下。

春訓手傷 錯過開季25人

張育成6月底登上大聯盟，他笑說沒想到會這麼早，事實上早在季初因林多掛傷號，一度有機會開季就在25人名單，卻在春訓揮棒弄傷手指，「那時多撐了2、3個打席，發現真的沒辦法了，完全影響揮棒力道。」

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錯失開季上大聯盟的大好機會，張育成坦言很沮喪、難過，但也接受事實，從4月底休息到6月中。剛回3A一個禮拜，一場作客海盜隊晚場賽事，才剛接受完防護員治療，突然被總教練叫去辦公室，微妙的時機點讓他有了預感。

「手準備好了嗎？恭喜你上大聯盟！」張育成說教練這樣告知當下，令他相當感動，流下眼淚。然而，最讓他印象深刻的，還是9月10日對天使安德森敲生涯首轟的時刻，「打出去的時候，感覺很那個⋯（哽咽）」；回想近1個月前的全壘打，張育成仍紅著雙眼，邊用面紙擦眼淚邊說，「我想到小時候每次放假回家，都會跟爸爸用報紙打球，他丟我打，為什麼他這麼早離開？」

首轟時刻 感嘆爸爸先走

張育成也收起眼淚，暢談和印地安人隊友的相處，由於自己來自不同國家，頗受全隊照顧，隊友也愛鬧他，「外野手艾倫都坐我旁邊，然後揍我手臂，問他幹嘛，他說因為太粗了。」

明年課題 加強心理素質

張育成坦言，大聯盟和3A很不同，每場都有很多觀眾，台灣球迷也會看，無時無刻都會被報出來，時常不小心給自己壓力太大，期許明年要更加強心理素質。

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