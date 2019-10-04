印人給「育」言 明年卡位二壘？

張育成認為自己要加強心理素質。（記者簡榮豐攝）

印地安人二壘手奇普尼斯（左）新球季可能離隊。（資料照，今日美國）

〔記者龔乃玠／台北報導〕張育成機會來了？無緣季後賽的印地安人，昨傳出不執行奇普尼斯明年選擇權，一旦這位前明星二壘手離隊，張育成可望成為頂替人選。

張育成表示，球團高層在球季最後一天告訴他，明年有很好的機會，希望他踩穩腳步。這個機會可能是奇普尼斯的遺缺，印地安人總裁安東尼提表示，將保持開放態度，也不排除和奇普尼斯重新簽約。

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不過美媒認為奇普尼斯若離隊，張育成和21歲2A新秀瓊斯都是接替人選。過去在小聯盟，張育成較少守二壘，大聯盟至今也沒站過二壘防區。他說，休季將多練二壘，「守備視角跟角度都跟三、游不同，必須好好加強。」

回顧今年球季，張育成認為，其實球技差不多，主要是心理素質和其他大聯盟選手有差，「我在場下都會觀察大家的一舉一動，他們都很放鬆，我也想抓到這種感覺。」

張育成休季將打亞錦賽，明年1月則會參加印地安人的打擊訓練營，盼藉數據和影片協助修正揮棒動作。他坦言，在小聯盟打擊偶爾還是會倒棒或身體開掉，希望能再縮短揮棒軌跡。

張育成說，最重要還是身體健康，球團告訴他不要把「機會」這個詞當作壓力，今年因手傷導致狀況沒有很穩，希望這次能把握機會，在球場上好好發揮。

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