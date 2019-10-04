光芒挑戰太空人 1億鎂的距離

迪亞茲季後賽首局首打席全壘打，成為光芒隊史第一人。（法新社）

光芒晉級美聯分區賽，將挑戰太空人隊。（今日美國）

〔記者羅志朋／綜合報導〕光芒今年團隊薪資6314萬美元（約19.6億台幣），在全大聯盟30隊排名墊底，小資球隊不願向命運低頭，昨美聯外卡戰光芒以5：1擊敗運動家，闖進美聯分區系列賽，對手為太空人，團隊薪資高出光芒1億美元。

運動家 殊死戰9連敗

運動家命運悲情，自2000年開始，在季後賽一戰定生死的比賽已苦吞9連敗、主場6連敗。運動家總教練梅爾文表示，外卡戰沒有明天，雙方都知道這是一戰定生死的比賽，只能說對手打得比較好。

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光芒昨以全壘打攻勢擊潰運動家，首局迪亞茲敲陽春砲，成為隊史在季後賽首局首打席開轟第一人，2局上賈西亞轟兩分砲，3局上迪亞茲再開轟，單場雙響砲，潘姆5局上補上一發陽春彈。

迪亞茲轟出隊史紀錄

古巴籍迪亞茲7月底左腳受傷休2個月，例行賽最終戰才歸隊，及時趕上季後賽，立即以雙響砲建功。他說，「努力復健就是為了重回球場，很開心得到好結果，開轟跑壘時我感到相當振奮。」

光芒35歲老將摩頓昨先發5局，失1分為非責失拿下勝投，成為大聯盟史上第一位在「贏者全拿」的比賽拿下3場勝投的投手。摩頓說，「運動家主場很吵雜，這讓我們更專注，隊友大多沒打過季後賽，大家仍能把自己工作做好。」

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