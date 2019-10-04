太空人光芒新鮮配 無敵先發vs.最強牛棚

本季塞揚獎熱門人選韋蘭德，主投太空人季後賽首戰。（資料照，今日美國）

光芒葛雷斯諾對太空人首戰先發。（資料照，美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界大賽冠軍大熱門太空人，明晨2時將和光芒展開美聯分區賽，這是兩隊史上首度在季後賽碰頭。太空人排出韋蘭德、柯爾和葛蘭基的無敵輪值，朝近3年第2冠的目標邁進。

全大聯盟薪資墊底的光芒，和太空人薪資差了高達1億美元，總教練凱許曾在2010年為太空人打過20場，和對手教頭辛奇是好朋友，曾一同執教2018年美聯明星隊。

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太空人固然擁有3名超王牌級的先發，光芒投手陣容也不遑多讓，前3戰先發葛雷斯諾、史奈爾和摩頓看似難敵3巨頭，但搭配全大聯盟最堅強的牛棚，團隊防禦率3.65還比太空人優異，且是全大聯盟挨轟數最少球隊。

對太空人而言，好消息是因背傷休一週的明星游擊柯瑞亞，可望首戰就重返打線，他本季僅出賽75場就有21轟，將是突破最難挨轟光芒的要角之一。

團隊薪資僅6300萬美元的光芒，已突破季前28.2%晉季後賽、14.3%晉分區賽的預測，自2013年再重返季後賽，將持續挑戰「5.3%」贏下分區賽的艱鉅任務，力拚相隔11年贏下首個季後系列賽。

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