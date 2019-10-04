專注戴資穎 賴建誠辭國家隊兵符

賴建誠（左）卸下國家隊帥印，將全力協助球后戴資穎拚奧運。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕史上最年輕的羽球國家隊總教練賴建誠，昨日正式向羽協提出書面辭呈，將回到最熟悉的位置，再當世界球后戴資穎的專屬教練，與另位教練萬佳鑫齊心合作，助小戴拚奧運積分，挑戰明年東京奧運。

擅長執行訓練 助球后拚奧運

34歲的賴建誠大學畢業後至高雄中學擔任體育替代役，開啟與戴資穎的緣分，他從最早的陪練員變成專屬教練，小戴能攀上世界顛峰，他功不可沒。

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戴資穎去年雅加達亞運奪金，賴建誠的執教功力也備受肯定。前任總教練張政雄亞運後卸任，賴建誠經由羽協選訓會議通過，成為東京奧運培訓隊總教練，在今年2月上任，任期至東奧結束。

領軍8個月後，賴建誠深知自己較擅於執行訓練事宜，才想回到最初的位置，專注帶著戴資穎拚戰。事實上，他在上個月中國公開賽後就向羽協口頭請辭，但為了專心帶隊才暫緩，直到上週南韓公開賽落幕，他經過長考後，昨日決定將辭呈送至羽協。

距離奧運不到1年，國家隊出現易帥的重大變化，體育署、羽協都尊重賴建誠的決定。羽協將盡快向國訓中心、體育署提報合適人選，預計在月底產生新任總教練。

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