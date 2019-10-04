亞錦賽》台灣隊美規三游 限定「三國演義」

張育成（資料照）

林子偉（資料照）

含6旅外、2中職 24人陣容出列

〔記者羅志朋／綜合報導〕第29屆亞洲棒球錦標賽將於10月14日在台灣點燃戰火，台灣隊昨公布24人國手名單，包括6名旅外和2名中職球員入列，大聯盟好手張育成和林子偉共組華麗三、游防線，台灣教頭李盈南透露，因大聯盟所屬球團限制，兩人只能對中國、日本、南韓出賽。

張育成、林子偉 限戰日韓中

亞錦賽預賽台灣與日本、斯里蘭卡、香港同分在A組，換句話說，張育成和林子偉預賽只能出賽一場，複賽可望對戰中、韓，兩人皆可出賽，李盈南已有備案，「林瀚、蕭帛庭、陳偉志國際賽豐富，攻守俱佳，可補足內野戰力。」

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台灣隊打線有林子偉、張育成、張進德和蘇智傑「Big4」職業好手助陣，李盈南表示，過去國際賽打擊貧乏態勢明顯，亞錦賽有4名職棒強打壓陣，希望發揮強攻特色，提升贏球機會。

張進德（資料照）

投手陣容同樣豪華，包括旅美鄧愷威、林鋅杰，旅日張奕，悍將陳仕朋，業餘王牌吳昇峰，文化大學158公里「火球男」劉致榮。棒協秘書長林宗成表示，目前等歐力士球團回覆，若張奕無法打，已有遞補人選。

李盈南規劃鄧愷威、林鋅杰、張奕、陳仕朋和吳昇峰擔任先發投手，鄧愷威今年小聯盟成績亮眼，近期集訓牛棚練投令教練團驚豔，值得期待，不過兩名旅美投手因職業母隊設局數和投球數限制，如何調度還得費思量。

鄧愷威效力美職巨人，本季在1A出賽14場其中13場先發，戰績7勝0敗、防禦率1.58，79.2局飆88K，因球團不放行，無法征戰12強賽，但可打亞錦賽。

近7屆亞錦賽日本奪6冠，南韓摘1冠，台灣已連4屆亞軍；李盈南說，近期部分國手打全運會，預計10日才會全員到齊。

亞錦賽台灣隊24人名單

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